Двоє акторів драматичного молодіжного театру з Дніпра долучилися до лав ЗСУ

Дніпровські актори з театру "Віримо" тепер будуть захищати Україну в лавах ЗСУ.

Про це повідомила адміністрація театру “Віримо”, що розташований в Палаці дітей та юнацтва.

Ще двоє наших акторів стали до лав ЗСУ. Володимир Володимиров та Кирил Міхольській – ми пишаємось вами, любимо вас і будемо несамовито чекати на ваше повернення. Сил. Наснаги. Перемоги! – йдеться у повідомленні.

Володимира та Кирила добре знають постійні глядачі театру. Вони побажали акторам хорошої служби та швидкого повернення.

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