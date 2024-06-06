Двоє акторів драматичного молодіжного театру з Дніпра долучилися до лав ЗСУ

Про це повідомила адміністрація театру “Віримо”, що розташований в Палаці дітей та юнацтва.
Ще двоє наших акторів стали до лав ЗСУ. Володимир Володимиров та Кирил Міхольській – ми пишаємось вами, любимо вас і будемо несамовито чекати на ваше повернення. Сил. Наснаги. Перемоги! – йдеться у повідомленні.
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