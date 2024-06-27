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  • Дворова романтика: у Дніпрі чоловік вирвав квіти з чужої клумби, аби подарувати дівчині

Дворова романтика: у Дніпрі чоловік вирвав квіти з чужої клумби, аби подарувати дівчині

Сьогодні 10:41
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Жителі Дніпра поскаржилися на чоловіка, який вирвав квіти з їхньої клумби, аби подарувати дівчині.

Новости Днепра про Дворова романтика: у Дніпрі чоловік вирвав квіти з чужої клумби, аби подарувати дівчині

На вулиці Миколи Міхновського в містянина виникло раптове бажання подарувати свою дівчину квітами, але букет він не купив, а вирішив нарвати на чужій клумбі біля будинку. 

На містянина, який обібрав їхню клумбу, поскаржилися місцеві мешканці.

Мешканці будинку на Міхновського, дбайливо висаджують квіти. Дбають про них, поливають. Але є люди, які регулярно обривають клумби. Ось один з них… невже краса комусь заважає?! Невже треба щоб все було занедбано!? – пишуть місцеві жителі у Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.
 

На відео з камер відеонагляду, яке поширили в мережі видно, що дівчина та хлопець стояли біля під’їзду та про щось розмовляли, а потім чоловік заліз на клумбу та нарвав букет квітів, який подарував своїй супутниці.  

Люди неабияк обурені цим випадком та закликають інших поважати чужу працю. 

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Новости Днепра про Дворова романтика: у Дніпрі чоловік вирвав квіти з чужої клумби, аби подарувати дівчиніУкраїнська

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