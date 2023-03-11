Двох співробітників однієї з міськрад на Дніпропетровщині викрили на хабарі: скільки і за що вимагали держслужбовці

У Дніпропетровській області заарештували двох співробітників міської ради, які вимагали гроші у місцевих підприємців.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, керуючий справами однієї з міських рад вимагав та отримав від місцевого бізнесмена 5 тисяч доларів (майже 183 тисячі гривень). В обмін на гроші чиновник пообіцяв не створювати штучних перепон та вплинути на позитивне вирішення питання щодо одержання дозволу на земельну ділянку для розміщення двох об’єктів торгівлі.

Також на хабарі було викрито начальницю відділу архітектури цієї ж міськради, котра за 12 000 гривень оформила комплект документів, що визначають місце встановлення згаданих вище об’єктів.

Прокурором було скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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