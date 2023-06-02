Двох прокурорів із Дніпра підозрюють у корупції та фальсифікації доказів: деталі

У Дніпрі в корупції підозрюють прокурорів.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, двоє працівників Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області могли підробити докази, щоб посадити невинну особу. Викрили ймовірних корупціонерів, під час розслідування іншої справи, яка стосується дніпровського адвоката, який підбурював свого клієнта на хабар.

Для реалізації цього плану, він залучив одного з керівників окружної прокуратури та прокурора цієї прокуратури. Відповідно до розподілених ролей, прокурори штучно створили докази обвинувачення, на підставі яких невинну особу було притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв. 30 травня та 1 червня 2023 року заступнику керівника прокуратури та прокурору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України», – підкреслюють в прокуратурі.

Обом працівникам оголосили про підозру.

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