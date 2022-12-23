Дві вулиці Дніпра викреслять з топонімічної спадщини міста

Про це йдеться в документі, який опублікували на сайті Дніпровської міськради.
Дві вулиці Дніпра: вулицю Жуковського у Соборному районі та Бородинську в Шевченківському – вилучать з переліку топонімічної спадщини міста. Скоріше за все, це зроблять, щоб в майбутньому їх перейменувати.
Так як вони наразі в переліку топонімічної спадщини – їх не можна перейменовувати. Зазначимо, що поки що це тільки проєкт, за нього ще повинні проголосувати на засіданні міськради, а потім підписати міський голова.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі почали зносити пам’ятник Чкалову.
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