Дві вулиці Дніпра викреслять з топонімічної спадщини міста

У Дніпрі можуть перейменувати ще дві вулиці.

Про це йдеться в документі, який опублікували на сайті Дніпровської міськради.

Дві вулиці Дніпра: вулицю Жуковського у Соборному районі та Бородинську в Шевченківському – вилучать з переліку топонімічної спадщини міста. Скоріше за все, це зроблять, щоб в майбутньому їх перейменувати.

Так як вони наразі в переліку топонімічної спадщини – їх не можна перейменовувати. Зазначимо, що поки що це тільки проєкт, за нього ще повинні проголосувати на засіданні міськради, а потім підписати міський голова.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі почали зносити пам’ятник Чкалову.