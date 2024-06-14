Дві вулиці Дніпра планують перекрити та звузити на півроку

У Дніпрі перекриють тротуар та звузять проїзну частину на двох вулицях.

Про це йдеться у рішенні виконкому Дніпровської міської ради.

У зв’язку з запланованими роботами з благоустрою міста звузять проїзну частину та перекриють тротуар по вулиці Виконкомівській 13, 15 та Паторжинського, 33.

Роботи планують проводити протягом шести місяців – з 26 червня по 31 грудня цього року.

Перед початком робіт ТОВ “Дніпробудінвест” має узгодити зміни у русі громадського транспорту, розмістити відповідну інформацію та установити огорожу по периметру зони виконання робіт, а також передбачити збереження мереж у зоні.

На документі ще немає підпису голови міської ради Бориса Філатова, а отже рішення поки не вважається прийнятим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі гостро не вистачає водіїв трамваїв та кондукторів: вакансії.

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