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  • Дві мешканки Дніпра стали учасницями нового сезону “Холостяка”: хто вони

Дві мешканки Дніпра стали учасницями нового сезону “Холостяка”: хто вони

Сьогодні 20:05
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Почався новий сезон популярного шоу "Холостяк". Цього разу головним героєм став бізнесмен із США Алекс Топольський.

Цей сезон зняли ще восени 2021 року та планували пустити в ефір навесні, проте через початок повномасштабної війни його прем’єру відклали. І ось 28 жовтня вийшов перший епізод. Як виявилося, серед учасниць є дві дівчини із Дніпра.

Першою учасницею шоу стала 28-річна Роксолана. Дівчина працює візажисткою, мріє про власний бізнес в сфері б’юті-індустрії та хоче створити сім’ю.

 

Новости Днепра про Дві мешканки Дніпра стали учасницями нового сезону

 

Ще одна учасниця шоу – дніпрянка Настя. Дівчині 24 роки, вона приватна підприємиця. У Насті досить сумна історія. У день знайомства з Холостяком Алексом Топольським вона зізналась, що нещодавно переборола рак. Крім цього, у Насті є маленька донечка – Мілана.

Новости Днепра про Дві мешканки Дніпра стали учасницями нового сезону

Настя, підприємиця із Дніпра

Зазначимо, що після першого ефіру навколо шоу розгорівся скандал. Тільки дві учасниці шоу розмовляли українською, тому канал СТБ цього разу вирішив дублювати їх та головного героя українською мовою.

Це не сподобалося глядачам, бо вийшло так, що всіх 23 учасниць дублює голос однієї дикторки. Тому складається враження, що дивишся не шоу, а іноземний фільм.

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