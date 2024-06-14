Два університети Дніпра потрапили до всесвітнього рейтингу

Два ВНЗ Дніпра потрапили до всесвітнього рейтингу університетів Impact Rankings.

12 червня Британське наукове видання Times Higher Education (THE) оприлюднило результати міжнародного рейтингу університетів Impact Rankings. До нього потрапили Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара та Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Про це повідомили на сайті ДНУ імені Олеся Гончара.

“В авторитетному світовому ранжуванні наш університет бере участь вдруге. Як і торік, ДНУ пройшов аудит агенції THE разом із Придніпровською державною академією будівництва та архітектури. Інші університети регіону до цього рейтингу не увійшли”, – йдеться в повідомленні.

THE Impact Rankings — щорічний глобальний рейтинг ефективності, в якому університети зі всього світу оцінюються за результатами їхнього досягнення Цілей сталого розвитку ООН з чотирьох широких сфер: навчання, дослідження, управління та вплив університету.

У 2024 році укладачі рейтингу THE отримали рекордну кількість заявок від 2152 університетів зі 125 країн світу. Від України до рейтингу вдалось потрапити лише 42-м навчальним закладам.

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