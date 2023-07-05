Два тижні був у комі: помер письменник та актор з Дніпропетровщини

Пішов з життя Борис Худімов. Він був письменником та актором театру КВК ДДУ. Чоловік був родом з Марганця.

Користувач Віктор Долгий написав, що Борис два тижні був у комі.

Чоловік видав книжку “Борискины рассказы”. Журналіст Олег Кудрін назвав Бориса “генієм абсурду”.

“Боря був генієм абсурду. І якщо про це не всі знають, то лише тому, що, перефразуючи слова одного класика, він “не зміг нав’язати себе епосі”, – написав він.

Публікацію про Бориса зробив і позаштатний радник міського голови Дніпра Євген Гендін.

“Помер Боря Худімов. Бориска, як ми усі його називали. Товариш по студентському театру “Юність”, довгі хороші роки колега по театру КВК ДДУ. Найталановитіший холерик та абсурдист з міста Марганця”, – йдеться у його пості.

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