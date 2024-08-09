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  • Два смартгодинники, павербанк та “юппі”: жителя Дніпра застукали з дивним набором вкраденого з “Аврори” майна

Два смартгодинники, павербанк та “юппі”: жителя Дніпра застукали з дивним набором вкраденого з “Аврори” майна

Сьогодні 19:28
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Житель Дніпра намагався пограбувати "Аврору".

Новости Днепра про Два смартгодинники, павербанк та

8 серпня чоловік намагався вкрасти товар з магазину “Аврора” у Дніпрі. Сигнал правоохоронці отримали о 9:51. За чотири хвилини до магазину прибув наряд реагування поліції охорони.

Особу зловмисника встановили. Про це повідомляє “Поліція Охорони Дніпро”.

В особистих речах порушника виявили два смартгодинники, павербанк та кабель USB. Загальна вартість зазначеного товару складає понад 4000 гривень.

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