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  • Два роки переховувався під чужим ім’ям: поліція затримала вбивцю з Кам’янського

Два роки переховувався під чужим ім’ям: поліція затримала вбивцю з Кам’янського

Сьогодні 19:45
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У Кам'янському чоловік убив знайомого та два роки ховався від поліції під чужим ім'ям.

Новости Днепра про Два роки переховувався під чужим ім'ям: поліція затримала вбивцю з Кам'янського

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

У березні 2021 року під час сварки між двома чоловіками один із них схопив кухонний ніж і завдав своєму 34-річному товаришеві смертельного поранення. Після цього чоловік втік і два роки поліція не могла встановити його місцезнаходження.

Сьогодні, 1 березня, вбивцю затримали у Запоріжжі із паспортом на чуже ім’я.

Новости Днепра про Два роки переховувався під чужим ім'ям: поліція затримала вбивцю з Кам'янського

За фактом підробки документів порушено кримінальне провадження.

Фігуранта доставили до Кам’янського районного управління поліції. Наразі тривають слідчі дії.

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Новости Днепра про Два роки переховувався під чужим ім'ям: поліція затримала вбивцю з Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Два роки переховувався під чужим ім'ям: поліція затримала вбивцю з Кам'янськогоРусский

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