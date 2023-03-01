Два роки переховувався під чужим ім’ям: поліція затримала вбивцю з Кам’янського

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
У березні 2021 року під час сварки між двома чоловіками один із них схопив кухонний ніж і завдав своєму 34-річному товаришеві смертельного поранення. Після цього чоловік втік і два роки поліція не могла встановити його місцезнаходження.
Сьогодні, 1 березня, вбивцю затримали у Запоріжжі із паспортом на чуже ім’я.
За фактом підробки документів порушено кримінальне провадження.
Фігуранта доставили до Кам’янського районного управління поліції. Наразі тривають слідчі дії.
Читайте також:
Надежда Захарченко
Автор:
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій,…
Бундесвер передасть Україні 14 танків Leopard 2, які зараз належать…
В Україні зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу "Кракен"…
Збройні сили України відбили наступ російських окупантів у Донецькій області…