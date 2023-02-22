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  • Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

Сьогодні 14:13
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Нині у Дніпрі на ринку нерухомості дешевшає дороге житло та стає дорожчим те, що було більше дешевим. Принаймні таку тенденцію можна побачити якщо продивитись оголошення про продаж будинків. Придбати дешевий дім і при цьому не витратити багато коштів на ремонт та облаштування двору – майже неможливо.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

Журналисті dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків на продаж у Дніпрі. Помешкання продаються не у садових товариствах, це вулиці забудовані так званим «приватним сектором».

У Таромському можна купити будинок за 397 тис грн. Двір – 18 соток землі, житло загальною площею 48 кв. м. Дім було побудовано у 1950-х роках. В помешканні є дві кімнати, льох, місце для встановлення санвузла.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

У дворі є літня кухня та декілька господарських приміщень, плодові дерева. У домі є електрика та вода, газ можна провести. Опалювання пічне.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

Придбати будинок у Діївці -2 коштуватиме майже 431 тис грн. Дім двоповерховий на 98 кв.м, має підвал, до оселі проведена електрика.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

На ділянці є колодязь, можна підвести газ.  Помешкання потребує ремонту. У дворі ростуть плодові дерева.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

За аналогічну ціну можна придбати будинок в АНД районі у Дніпрі. Загальна площа дому 31,5 кв.м. у ньому дві кімнати, індивідуальне опалення. Як зазначає автор оголошення про продаж: «стан будинку житловий, але він потребує ремонту». Всі зручності у будинку, є льох.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

Встановлена сигналізація. В якості додаткового «бонусу» майбутньому власнику говориться, що поруч «добрі сусіди».

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

У Новокодацькому районі за майже 450 тис грн можна купити будинок на 40 кв.м і дві кімнати. Знаходиться він на ділянці у 10 соток. У будинку є вода, світло, каналізаційна яма.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

Сам дім потребує ремонту, але виглядає досить пристойно, принаймні на фото та у порівнянні з іншими будинками у добірці.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

524 тис грн потрібно викласти за будинок в районі Ігрені у Дніпрі. Загальна площа помешкання 61 кв.м. У будинку 4 кімнати, індивідуальне опалення – можна опалювати газом або твердим паливом.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

Є кухня та санвузол. У дворі є гараж, літня кухня, льох, санвузол і колонка з водою.

Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)Українська Новости Днепра про Два поверхи і «добрі сусіди»: у Дніпрі продають будинок дешевше однокімнатної квартири (ФОТО)Русский

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