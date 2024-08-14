Вийшов з дому і не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклого чоловіка

Жителя Кривого Рогу розшукує поліція.

Поліцейськими управління кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області встановлюється місцеперебування Серги Сергія Євгеновича, 14.06.1984 року народження, який вийшов з місця мешкання у Кривому Розі вул. Героїв Маріуполя буд. 28 кв.110 та до цього часу не повернувся.

Був одягнутий в день зникнення у чорні шорти, білу футболку, сині капці.

Має особливу прикмету: родимку на лівій скроні.

Поліціянти прохають у разі наявності будь-якої інформації про місцеперебування Сергія, повідомити за телефоном (096) 204 72 87.

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