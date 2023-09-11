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  • Два комбіновані удари із застосуванням ракет та “шахедів”: Вілкул прокоментував атаку на Кривий Ріг

Два комбіновані удари із застосуванням ракет та “шахедів”: Вілкул прокоментував атаку на Кривий Ріг

Сьогодні 10:00
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Сьогодні вночі та вранці у Кривому Розі було чутно вибухи.

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Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це були два комбіновані удари із застосуванням ракет та “шахедів”.

На території Криворізького району та міста Кривий Ріг силами ПВК “Схід” було знищено 11 БПЛА. Це вибухи, що чули криворіжці вночі та вранці. У Криворізькому районі сталася пожежа, ліквідована. В Гречаноподівській громаді пошкоджено 4 приватних будинки та декілька господарчих споруд, – зазначив він.

На щастя, без втрат.

Крім того, за словами Вілкула, загроза повторних атак залишається високою.

Тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, нехай робочий тиждень буде для всіх плідним та вдалим! – додав голова Ради оборони міста.

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