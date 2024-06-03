“Думав вже писати заповіт”: житель Дніпра випив сирі яйця з супермаркету та отруївся

Житель Дніпра за звичкою випив кілька яєць з супермаркету, але цього разу отруївся ними.

Про випадок отруєння розповіли у міськраді Дніпра.

Дніпрянин придбав десяток яєць у місцевому супермаркеті. Чоловік розповів, що полюбляє пити сирі яйця. Ця звичка у нього з’явилася давно, ще з часів коли він жив у селі.

Нещодавно житель Дніпра випив сире яйце і наступного ранку відчув себе зле. Згодом у нього з’явилися симптоми гострого кишкового отруєння – блювота, діарея та висока температура.

Коли стало зовсім зле, чоловік звернувся до інфекційного відділення місцевої лікарні, де лікувався від гострого отруєння спричиненого сальмонельозом упродовж 10 днів. Медикам дніпрянин пообіцяв, що більше не питиме сирі яйця.

Воно того не вартує, і нікому не раджу вживати сире. У певні дні було настільки погано, що думав уже писати заповіт, але все обійшлося. Тепер термічно оброблятиму продукти, які цього потребують. Дуже вдячний лікарям, – розповів пан Федір.

Дніпровські медики нагадують жителям міста про те, що літо – сезон кишкових інфекцій. Найчастіше джерело інфікування – брудна вода та необроблені продукти. Лікарі закликають бути особливо пильними в період спеки, адже зараз ризик заразитися особливо високий.

Захворіти на сальмонельоз, дизентерію, холеру можна через вживання неякісних, брудних або інфікованих продуктів. Найчастіші симптоми – висока температура, діарея, нудота тощо. Найбільш небезпечною серед кишкових інфекцій є ботулізм. Запобігти йому можна, відмовившись від продуктів зі стихійних ринків, зокрема йдеться про рибу, тушонку та консерви. Ботулізм протікає важко, адже уражуються нервова та дихальна системи. Часто хворі потрапляють до реанімації. Такі пацієнти потребують спеціальної сироватки. У нашій лікарні вона є. При будь-якому отруєнні краще відмовитись від самолікування та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу, — прокоментувала лікарка-інфекціоністка Олена.

Наразі з паном Федором все гаразд. Чоловік закликає інших не нехтувати рекомендаціями лікарів.

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