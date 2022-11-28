ДСНС завершили рятувальну операцію на складах у Дніпрі, куди влучила ракета

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
За словами рятувальників, пізно ввечері 27 листопада надзвичайники закінчили розбирати завали складських приміщень, куди 26 жовтня влучила ракета. Понад добу співробітники ДСНС працювали на місці інциденту. Їм довелося розібрати понад 30 тонн зруйнованих металоконструкцій та цегляних завалів.
На жаль, з-під завалів витягли тіло 37-річного чоловіка, який працював на складі в той день. Рятувальну операцію завершено.
Нагадаємо, в суботу 26 жовтня росіяни двічі обстріляли Дніпро. Одна ракета влучила в приватний сектор. Внаслідок прильоту зруйновано 7 будинків, 13 людей отримали поранення. Інша ракета прилетіла в складське приміщення в Самарському районі Дніпра.
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