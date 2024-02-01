Дружина звільненого з полону жителя Кривого Рогу показала свою зустріч з чоловіком: щемливе відео

Дружина бійця, якого звільнили з російського полону 31 січня, показала перші хвилини зустрічі зі своїм чоловіком.

Під час 50-го обміну військовополонених до України повернулися 207 захисників. 14 із них – мешканці Дніпропетровщини. Про це раніше повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Семеро чоловіків родом з Криворізького району. Такі дані навів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Дружина захисника з Криворіжжя Павла Богославського, яка дочекалася коханого з полону, показала свою першу зустріч з чоловіком, якого не бачила понад 20 місяців.

Жінка неодноразово виходила на пікети, де намагалася привернути увагу до українських полонених, серед яких був її чоловік Павло. І ось нарешті цей день настав і подружжя знову зустрілося після тривалої розлуки.

Нагадаємо, з полону повернувся військовий, чию сім’ю торік вбила ракета у Дніпрі.

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