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Дружина та син поховають його сьогодні: на війні загинув боєць з Дніпропетровщини

Сьогодні 08:00
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1 жовтня під час боїв із російськими окупантами на Донеччині загинув Сергій Бацко, молодший сержант із Кам'янського Дніпропетровської області.
Новости Днепра про Дружина та син поховають його сьогодні: на війні загинув боєць з Дніпропетровщини

Захисник України народився 8 жовтня 1975 року. 1994 року Сергій пройшов навчання у місцевому політехнічному технікумі. У період із 1994 по 1996 роки він пройшов термінову військову службу.
У мирному житті майбутній боєць працював на підприємстві «ДНІПРОАЗОТ», а також у компанії «Оріль – Лідер». Сергія Бацька закликали на захист України за мобілізацією на початку липня. У загиблого героя залишилися син, дружина, мати та брат.

Панахиду за бійцем призначили на 7 жовтня. Вона пройде у Козацькій церкві Пресвятої Покрови УПЦ. Поховають воїна на алеї Героїв у Кам’янському.

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Новости Днепра про Дружина та син поховають його сьогодні: на війні загинув боєць з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Дружина та син поховають його сьогодні: на війні загинув боєць з ДніпропетровщиниРусский

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