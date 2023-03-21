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  • Дружина російського неонациста, який виступав з черепом українського військового, розповіла, де він його взяв

Дружина російського неонациста, який виступав з черепом українського військового, розповіла, де він його взяв

Сьогодні 17:51
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У серпні 2022 року у мережі з'явився відеозапис виступу російського неонациста, пропагандиста та бойовика Ігоря Мангушева на сцені з черепом у руці.

Новости Днепра про Дружина російського неонациста, який виступав з черепом українського військового, розповіла, де він його взяв

Тоді Мангушев заявив, нібито це череп українського військового, вбитого під час штурму «Азовсталі» у Маріуполі, і закликав «деукраїнізувати» Україну, знищуючи людей.

Поява відео викликала хвилю обурення. Влада України тоді офіційно звернулася до ООН. У зверненні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що відео з виступом Мангушева є ще одним доказом порушення росією міжнародного гуманітарного права.

Достовірно встановити, чи справжній череп і кому він належить, не вдалося.

У лютому 2023 року Мангушев, перебуваючи в тилу російських військ в Кадіївці, отримав важке поранення. Куля застрягла у центральній частині мозку. Вранці 8 лютого, не приходячи до тями, пропагандист помер.

Нещодавно дружина Мангушева в інтерв’ю російському виданню розповіла, звідки череп і чи справжній він. За її словами, череп дійсно належить захиснику “Азовсталі”. Вони з чоловіком знайшли його, коли “гуляли” по заводу. Жінка говорить, що її чоловік взяв його, так як “дружина якогось його товариша дуже хотіла череп українця”. Перед тим, як віддати череп, Мангушев і виступив з ним. Також дружина бойовика розповіла, що після його смерті вона “оберігали” голову, адже за неї пропонували $70 000, вона боялася, що хтось зі співробітників моргу чи охоронців крематорію може її викрасти.

Новости Днепра про Дружина російського неонациста, який виступав з черепом українського військового, розповіла, де він його взяв

Це інтерв’ю – прекрасний доказ воєнних злочинів росії для Гааги. Сподіваємося, що рано чи пізно усі винні будуть покарані.

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Новости Днепра про Дружина російського неонациста, який виступав з черепом українського військового, розповіла, де він його взявУкраїнська

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