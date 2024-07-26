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Дружина прикордонника-втікача отримала 2,7 млн грн компенсації, збрехавши, що чоловік у полоні

Сьогодні 14:34
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Подружжя збрехало військовій частині про те, що чоловік перебуває в полоні, аби отримувати допомогу від держави.

Новости Днепра про Дружина прикордонника-втікача отримала 2,7 млн грн компенсації, збрехавши, що чоловік у полоні

Український прикордонник, який на момент повномасштабного російського вторгнення перебував на Луганщині, втік зі служби і сховався на окупованій території.  Весь цей час його родина отримувала виплати від держави за військовослужбовця, який потрапив у полон. Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Як встановило слідство, майстер-сержант дезертував ще в перший день повномасштабного вторгнення. Чоловік служив у Старобільському районі Луганщини, але втік зі служби, сховавшись на вже окупованих територіях. 

Чоловік попрохав дружину, яка на той момент перебувала на підконтрольній Україні території, повідомити військову частину про його зникнення. 

Перебуваючи на тимчасово окупованій території у обвинуваченого виник план на вчинення шахрайства. Для цього він задіяв свою дружину. Через неї, вони повідомили керівництву військової частини свідомо неправдиву інформацію про перебування майстер-сержанта в полоні. Крім того, вони запросили здійснювати надалі перерахування належних виплат, а саме основних, щомісячних, додаткових та одноразових видів грошового забезпечення, — повідомили у прокуратурі.

Таким чином подружжя встигло отримати майже 2,7 млн гривень виплат від держави. 

Тепер прикордонника судитимуть. 

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Новости Днепра про Дружина прикордонника-втікача отримала 2,7 млн грн компенсації, збрехавши, що чоловік у полоніУкраїнська

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