Друга ракетка України родом з Павлограда зіграв у парі з росіянином та назвав його своїм другом

Так, менше року назад, коли Росія вже розпочала руйнівну та вбивчу повномасштабну війну, Приходько грав у дуеті з російським тенісистом Яном Бондаревським.
“Зіграв пару з росіянином, тому що він є моїм другом. І я грав пару саме зі своїм другом – для мене національність не має значення. На мій погляд, людину треба судити за її вчинки, а не за її національністю”, – видав українець в інтерв’ю BTU.
Крім того, уродженець Павлограду вважає, що не можна позбавляти спортсменів з РФ, яка веде терористичну війну, можливості брати участь в Олімпіаді та будь-яких інших спортивних змаганнях.
“Я розумію, що для всіх хлопців це мрія, до якої вони йшли все життя. Я вважаю, що спорт повинен об’єднувати людей. У давнину, коли проходили Олімпіади, то всі війни зупинялися, а зараз це частина війни. Треба давати їм шанс реалізуватися”, – прокоментував Приходько.
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