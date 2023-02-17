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  • Друг ціною власного життя витяг з-під обстрілу: у Дніпрі рятують пораненого шахтаря

Друг ціною власного життя витяг з-під обстрілу: у Дніпрі рятують пораненого шахтаря

Сьогодні 17:01
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У Дніпрі рятують військового, якому уламок посік обличчя.

Новости Днепра про Друг ціною власного життя витяг з-під обстрілу: у Дніпрі рятують пораненого шахтаря

Чергову історію порятунку розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра. 

Петро – військовий, потрапив до лікарні після обстрілу. Його врятував друг, який на жаль не зміг вибратися живим. Величезний уламок снаряду посік обличчя захисника. У непритомному стані його доправили до Дніпра. 

Медикам вдалося стабілізувати стан чоловіка. Наразі з ним все гаразд. Їсти може тільки через зонд. Через те, що Петру важко говорити, він спілкується з рідними за допомогою блокнота та ручки. Мама та сестра не відходять від нього, а вдома на нього чекають дві дорослі доньки. 

Відомо, що в мирний час Петро працював шахтарем. 

Тяжке життя, праця шахтарем загартувала. Не скаржиться, тільки очі видають радість сьогоднішньої зустрічі. Лікарі задоволені, після відшкодування втраченої крові проведуть кілька операцій, і життя налагодиться. Мама тішиться і дякує Богу та лікарям за сина, – написав лікар.

Новости Днепра про Друг ціною власного життя витяг з-під обстрілу: у Дніпрі рятують пораненого шахтаря

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Новости Днепра про Друг ціною власного життя витяг з-під обстрілу: у Дніпрі рятують пораненого шахтаряУкраїнська

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