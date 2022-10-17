Дрон-камікадзе влучив в багатоповерхівку в Києві: під завалами люди (ВІДЕО)

Вранці 17 жовтня Київ атакували дронами-камікадзе. Є влучання.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один із дронів атакував багатоповерхівку в Шевченківському районі міста. Там стався вибух в житловому будинку. Наразі відомо про 18 врятованих людей, але ще двоє можуть бути під завалами.

Інформація про загиблих уточнюється.

Атаку на будинок в Києві прокоментував і президент Зеленський.

Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок, – зазначив він.

Крім того, в своєму телеграм-каналі він опублікував відео з місця влучання.

Зазначимо, що вранці Київ атакували дронами-камікадзе. Відомо, про чотири влучання. Вночі силами протиповітряної оборони було знищено 26 дронів на півдні України.

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