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  • Дрон-камікадзе влучив в багатоповерхівку в Києві: під завалами люди (ВІДЕО)

Дрон-камікадзе влучив в багатоповерхівку в Києві: під завалами люди (ВІДЕО)

Сьогодні 10:34
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Вранці 17 жовтня Київ атакували дронами-камікадзе. Є влучання.

 

Новости Днепра про Дрон-камікадзе влучив в багатоповерхівку в Києві: під завалами люди (ВІДЕО)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один із дронів атакував багатоповерхівку в Шевченківському районі міста. Там стався вибух в житловому будинку. Наразі відомо про 18 врятованих людей, але ще двоє можуть бути під завалами. 

Інформація про загиблих уточнюється.

Атаку на будинок в Києві прокоментував і президент Зеленський. 

Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок, – зазначив він.

Крім того, в своєму телеграм-каналі він опублікував відео з місця влучання. 

Зазначимо, що вранці Київ атакували дронами-камікадзе. Відомо, про чотири влучання. Вночі силами протиповітряної оборони було знищено 26 дронів на півдні України. 

 

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Новости Днепра про Дрон-камікадзе влучив в багатоповерхівку в Києві: під завалами люди (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Дрон-камікадзе влучив в багатоповерхівку в Києві: під завалами люди (ВІДЕО)Русский

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