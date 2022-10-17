Дрон-камікадзе влучив в багатоповерхівку в Києві: під завалами люди (ВІДЕО)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один із дронів атакував багатоповерхівку в Шевченківському районі міста. Там стався вибух в житловому будинку. Наразі відомо про 18 врятованих людей, але ще двоє можуть бути під завалами.
Інформація про загиблих уточнюється.
Атаку на будинок в Києві прокоментував і президент Зеленський.
Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок, – зазначив він.
Крім того, в своєму телеграм-каналі він опублікував відео з місця влучання.
Зазначимо, що вранці Київ атакували дронами-камікадзе. Відомо, про чотири влучання. Вночі силами протиповітряної оборони було знищено 26 дронів на півдні України.
Читайте також:
Автор:
Для українців ранок почався не з кави, а з палаючого…
Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов громадян України на строкову…
Про це президент заявив у своєму зверненні.
Українці підтримують одне одного та приближають разом нашу перемогу.