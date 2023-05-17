ДПА: коли планують складати тести дніпровські учні

Цього року українських школярів знову буде звільнено від ДПА.

Відповідне рішення Міносвіти у січні поточного року було підтримане Мін’юстом.

Рішення про відміну прийнято для учнів четвертих та дев’ятих класів. Тобто випускники цих класів отримуватимуть щорічні оцінки за підсумками двох семестрів навчання без додаткових іспитів.

Згідно з документом, школярі будуть проходити державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти. Тобто після 4, 9 та 11 класів.

ДПА будуть складати з наступних предметів:

українська мова,

математик,

історія України,

іноземна мова.

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