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ДПА: коли планують складати тести дніпровські учні

Сьогодні 22:00
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Цього року українських школярів знову буде звільнено від ДПА.

Новости Днепра про ДПА: коли планують складати тести дніпровські учні

Відповідне рішення Міносвіти у січні поточного року було підтримане Мін’юстом.

Рішення про відміну прийнято для учнів четвертих та дев’ятих класів. Тобто випускники цих класів отримуватимуть щорічні оцінки за підсумками двох семестрів навчання без додаткових іспитів.

Згідно з документом, школярі будуть проходити державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти. Тобто після 4, 9 та 11 класів.

ДПА будуть складати з наступних предметів:

  • українська мова,
  • математик,
  • історія України,
  • іноземна мова.

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Новости Днепра про ДПА: коли планують складати тести дніпровські учніУкраїнська Новости Днепра про ДПА: коли планують складати тести дніпровські учніРусский

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