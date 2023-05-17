ДПА: коли планують складати тести дніпровські учні

Відповідне рішення Міносвіти у січні поточного року було підтримане Мін’юстом.
Рішення про відміну прийнято для учнів четвертих та дев’ятих класів. Тобто випускники цих класів отримуватимуть щорічні оцінки за підсумками двох семестрів навчання без додаткових іспитів.
Згідно з документом, школярі будуть проходити державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти. Тобто після 4, 9 та 11 класів.
ДПА будуть складати з наступних предметів:
Читайте також:
Автор:
Протягом дня окупанти тричі вдарили по Нікопольському району.
У Донецькій області відбулось 25 бойових зіткнень, а ЗСУ атакували…
Цьогоріч у травні Криворізький районний суд виніс вирок раніше судимому…
У Шевченківському районі Дніпра водій автомобіля Skoda роз'їжджав із підробленими…