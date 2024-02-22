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  • Довічне отримав житель Дніпропетровщини, який забив до смерті пенсіонерку за 500 гривень

Довічне отримав житель Дніпропетровщини, який забив до смерті пенсіонерку за 500 гривень

Сьогодні 14:53
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На Дніпропетровщині до довічного засудили чоловіка, який вбив бабусю за 500 гривень.

Новости Днепра про Довічне отримав житель Дніпропетровщини, який забив до смерті пенсіонерку за 500 гривень

Житель Криворізького району у травні 2023 року вдерся в будинок пенсіонерки у Широківській громаді.

Чоловік бив власницю стільцем, дерев’яною дошкою, сковорідкою по голові й тілу та наніс ножові поранення у спину. Жінка померла від одержаних травм.

Тоді вбивця вкрав 500 грн та інше майно. А щоб приховати сліди злочину, облив олією тіло загиблої і підпалив. Проте нападника встановили та затримали наступного дня.

У суді чоловік свою вину частково визнав. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироку законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

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Новости Днепра про Довічне отримав житель Дніпропетровщини, який забив до смерті пенсіонерку за 500 гривеньУкраїнська

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