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Довелося екстрено зупиняти потяг: на Дніпропетровщині за замах на вбивство затримали 36-річного підозрюваного

Сьогодні 10:15
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16 березня на Дніпропетровщині за замах на вбивство поліцейські затримали 36-річного підозрюваного. Він напав з ножем на одного з пасажирів потяга, після чого намагався сховатися.

Новости Днепра про Довелося екстрено зупиняти потяг: на Дніпропетровщині за замах на вбивство затримали 36-річного підозрюваного

Правоохоронцям довелося екстрено зупиняти потяг, аби затримати злодія, який на станції П’ятихатки вчинив замах на вбивство чоловіка. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. 

Відомо, що 16 березня о 16:40 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізованого до лікарні 34-річного чоловіка з ножовим пораненням. Поліцейські провели ряд першочергових слідчих дій та встановили, що потерпілого намагався вбити один з пасажирів потягу.

“Потерпілий вийшов з вагона, коли його наздогнав підозрюваний та декілька разів вдарив ножем у серце. Після нападу, чоловік заскочив у потяг та намагався заховатися, переходячи з вагона у вагон. Поліцейським довелося екстрено зупиняти потяг, аби затримати нападника. Допомогли правоохоронцям співробітники залізниці, які заблокували двері, аби підозрюваний не міг втекти”, – уточнюється в повідомленні. 

Фігуранта вдалося затримати. Нападником виявився 36-річний чоловік. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

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Новости Днепра про Довелося екстрено зупиняти потяг: на Дніпропетровщині за замах на вбивство затримали 36-річного підозрюваногоУкраїнська Новости Днепра про Довелося екстрено зупиняти потяг: на Дніпропетровщині за замах на вбивство затримали 36-річного підозрюваногоРусский

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