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  • Досвідчений “бізнесмен” із Дніпра надурив людей на 2,5 мільйона, продаючи дешеву техніку

Досвідчений “бізнесмен” із Дніпра надурив людей на 2,5 мільйона, продаючи дешеву техніку

Сьогодні 15:47
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У Дніпрі правоохоронці викрили чоловіка, який видавав себе за надійного "підприємця" та продавав дешеву техніку. 

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42-річний дніпрянин заробляв на людях, які хотіли купити техніку за заниженими цінами. “Підприємець” позиціонував себе, як надійного продавця, який займається гуртовими закупками побутової техніки. Зокрема, містянин обіцяв потенційним покупцям, що зможе завести до України техніку від свого іноземного бізнес-партнера за цінами, які нижчі ніж на ринку. 

Чоловік стверджував, що займається цим не один рік, тож йому можна довіряти. 

Довірливі покупці ризикували та віддавали продавцеві кошти, сподіваючись отримати якісну техніку за привабливими цінами. Проте після цього підприємець зникав з грошима та більше не виходив на зв’язок. 

Бізнесмен встиг надурити трьох дніпрян на суму понад 2,5 мільйона гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 12 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Як уберегтися від шахраїв 

Для того, щоб уберегтися від шахраїв, завжди прискіпливо перевіряйте відгуки про товар та продавця. Номери телефонів краще загуглити, адже не виключено, що хтось до вас вже став жертвою обману та попереджає про це інших.

 Зберігайте всі документи, надані продавцем, а також електронне листування. У разі виникнення непорозумінь, вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки. У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь на спецлінію «102».

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