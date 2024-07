Дослідники виявили на Дніпропетровщині місцерозташування загубленої Яськовської Січі

На території Дніпропетровщини існувала ще одна Січ.

Дослідникам вдалося з’ясувати точне місце розташування Ясковської Січі, яка існувала у 18 столітті. На цю знахідку звернули увагу в Facebook-спільноті “OldMaps.dp.ua – Інтерактивні історичні карти України“.

За наявності аерофотознімка, що датований вереснем 1943 року вдалося віднайти точне місце розташування Яськовської Січі 1733-1740 рр. за залишками рову. Січ мала неправильну шестигранну форму з розмірами 220 × 175 м із загальною площею 3,34 Га та периметром 700 м. Середня довжина одного ребра рову складає 117 м. Середня ширина рову 25 м, – розповіли дослідники нашого краю.

Яськовська січ розташовувалася на території Дніпропетровщини з 1733 до 1740 років.

У публікації на основі пошуково-дослідницької роботи представлено невідоме козацьке укріплення колишніх Вольностей Запорозьких. Відкритий об’єкт визначається як невідома Січ, яка існувала у період після Кам’янської Січі, та перед заснуванням Підпільненської (Нової), на острові Яськовському (Юськовському) у добу козаччини, що розташовувалась у пониззі Дніпра, – розповів дослідник Євген Молдаванов.

Як пояснив Євген, в історіографії існує усталена періодизація існування Січей:

Томаківська (70-80 роки XVI ст.);

Базавлуцька (1593 – 1638 роки);

Микитинська (1639 – 1652 роки);

Чортомлицька (1652 – 1709 роки);

Кам’янська (1709 – 1711),

Олешківська (1711 – 1728 роки);

Кам’янська (1730 – 1734 роки);

Підпільненська Січ (1734 – 1775 роки).

Стосовно даного об’єкту є згадки декількох архівних документів, що датовані 1733 роком: це лист запорозьких козаків до київського генерал-губернатора – графа фон Вейсбаха, представлення російського резидента Неплюєва з Константинополя до Петербурга, а також звернення кримського хана та турецького султана до російської імператриці Анни Іоанівни.

У цих документах йдеться про те, що запорожці залишивши кримські володіння самовільно пішли на «острів Базавлук і там осіли своїм кошем». Цей кіш був заснований не на острові серед ріки Базавлук, а на гілці Підпільної, на 3 – 4 версти (3,2 – 4,26 км) нижче гирла Чортомлика. Слід зазначити, що цей острів-плавня у росписі 1697 року мав назву «Юсковский» – той що лежить навпроти ріки Юськівки або Яськовки, – пояснює Євген.

Для підтвердження вищевикладеного, Євген звернувся до картографічних джерел, які датуються 1730-ми роками.

На копії карти “частина України…” 1736 року зображено місце розташування Січі на острові, що омивається річками Підпільна (Подполна) та Яськовка (Асковка).

Наступним джерелом є карта Джона Сенкса – «A New Map of the Seat of War between ye Moscovite and the Turk on the Donn ye Nieper ye Niester & in Crim Tartary &c., Copied from an Original Engraved at Petersburg in 1737 said to be Done from General Munich’s memoirs». На ній є зображення острова, що омивається Підпільною (R. Patpolno) та Яськовкою (R. Afipra), в західній частині якого розташовувалася Saporoger Setsh.

Вже 27 липня 1745 року публікується план нової Підпільненської Січі, за авторства інженера підполковника Данила де Боскета. Графічний документ говорить про те, що на початку 1740-х рр. «Яськовську» Січ було перенесено за 1,8 км на південний захід, через невдало обране місце, – острів-плавня з плином часу став непридатним для розташування козацького укріплення, розповів Євген.

Це все доводить, що існувала ще одна Січ, якої в усталеній періодиці не згадують.

Отже, підсумовуючи, з вищевикладеного можемо сказати, що до періодизації існування Січей додається період 1733 – 1740 рр. існування Яськовської (Юськовської) Січі на острові між ріками Підпільною та Яськовкою (рис. 6 – 8.). Даний острів має розміри 2,31 × 1,15 км із загальною площею – 2,54 кв. км, – пише Євген.

