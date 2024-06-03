Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Досі не можуть знайти: в Одесі хвилею змило молоду лейтенантку поліції під час фотосесії

Досі не можуть знайти: в Одесі хвилею змило молоду лейтенантку поліції під час фотосесії

Сьогодні 12:25
просмотров

В Одесі під час шторму хвилею змило 20-річну лейтенантку поліції з Рівненської області.

Новости Днепра про Досі не можуть знайти: в Одесі хвилею змило молоду лейтенантку поліції під час фотосесії

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області, нещасна подія сталася вчора ввечері. Дівчину змило хвилею з пірса. До її пошуку залучили водолазів.

“Вчора ввечері, за повідомленням «102», під час відпочинку біля моря, молоду дівчину змило хвилею з пірса. До пошуків зниклої залучені водолази ДСНС”, -повідомили в ДСНС.

За даними ЗМІ, лейтенантка поліції приїхала до Одеси з колегами на відпочинок 1 червня. 2 червня вони пішли на пірс, де дівчину хвилею збило з ніг. Вона впала у море і зникла.

“Вчора вони пішли гуляти в Аркадію, де постраждала пила слабоалкогольні напої. Близько дев’ятої вечора компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море”, – пише видання “Думська” з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У мережі також з’явилося відео з камер спостереження, на якому видно, що дівчина стояла на краю плити під час шторму і фотографувалася. Згодом хвиля знесла її з ніг і та впала в море. Люди, які також були на пірсі, намагалися допомогти потерпілій. Однак через сильні хвилі це було неможливо.

Читайте також:

Новости Днепра про Досі не можуть знайти: в Одесі хвилею змило молоду лейтенантку поліції під час фотосесіїУкраїнська Новости Днепра про Досі не можуть знайти: в Одесі хвилею змило молоду лейтенантку поліції під час фотосесіїРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Концерт на колесах: у Дніпрі працює співучий таксист (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:12
    Концерт на колесах: у Дніпрі працює співучий таксист (ВІДЕО)

    У Дніпрі працює таксист, який співає для пасажирів.

    “Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя”: на війні загинув відомий громадський діяч із Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:06
    “Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя”: на війні загинув відомий громадський діяч із Дніпра

    Після важкого поранення помер відомий громадський діяч з Дніпра.

    Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

    На місці кінотеатрів у Дніпрі масово будують нові будинки. Ось…

    470 грамів: у Дніпрі врятували дитину з рекордно низькою вагою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:18
    470 грамів: у Дніпрі врятували дитину з рекордно низькою вагою

    У пологовому Дніпра врятували дитину з рекордно низькою вагою.

    Наверх