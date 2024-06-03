Досі не можуть знайти: в Одесі хвилею змило молоду лейтенантку поліції під час фотосесії

В Одесі під час шторму хвилею змило 20-річну лейтенантку поліції з Рівненської області.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області, нещасна подія сталася вчора ввечері. Дівчину змило хвилею з пірса. До її пошуку залучили водолазів.

“Вчора ввечері, за повідомленням «102», під час відпочинку біля моря, молоду дівчину змило хвилею з пірса. До пошуків зниклої залучені водолази ДСНС”, -повідомили в ДСНС.

За даними ЗМІ, лейтенантка поліції приїхала до Одеси з колегами на відпочинок 1 червня. 2 червня вони пішли на пірс, де дівчину хвилею збило з ніг. Вона впала у море і зникла.

“Вчора вони пішли гуляти в Аркадію, де постраждала пила слабоалкогольні напої. Близько дев’ятої вечора компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море”, – пише видання “Думська” з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У мережі також з’явилося відео з камер спостереження, на якому видно, що дівчина стояла на краю плити під час шторму і фотографувалася. Згодом хвиля знесла її з ніг і та впала в море. Люди, які також були на пірсі, намагалися допомогти потерпілій. Однак через сильні хвилі це було неможливо.

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