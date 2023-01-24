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Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонів

Сьогодні 19:45
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Саме у стільки оцінили збитки рибінспектори, нанесені довкіллю незаконним рибальством. Проте, самих бракон’єрів інспектори не виявили. На знахідку натрапили під час рейду біля села Вільне Криворізького району.

Новости Днепра про Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонів

Просто на березі Карачунівського водосховища рибоохоронний патруль виявив 1,7 тонни риби. Там знаходилось 4 дерев’яних човни, сітка, довжиною 170 метрів та 1692,3 кг риби. У сітках і ящиках були плітка, карась сріблястий, окунь, щука, сазан,. Цим уловом браконьєри завдали Криворіжжю майже 13 мільйонів гривень збитків.

Відносно браконьєрів відкрили кримінальне провадження за ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом.

Рибу передали підприємцю, з яким укладено договір про зберігання продукції.

Новости Днепра про Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонів

Новости Днепра про Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонів

Новости Днепра про Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонів


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Новости Днепра про Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонівУкраїнська Новости Днепра про Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонівРусский

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