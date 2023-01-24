Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонів

Саме у стільки оцінили збитки рибінспектори, нанесені довкіллю незаконним рибальством. Проте, самих бракон’єрів інспектори не виявили. На знахідку натрапили під час рейду біля села Вільне Криворізького району.

Просто на березі Карачунівського водосховища рибоохоронний патруль виявив 1,7 тонни риби. Там знаходилось 4 дерев’яних човни, сітка, довжиною 170 метрів та 1692,3 кг риби. У сітках і ящиках були плітка, карась сріблястий, окунь, щука, сазан,. Цим уловом браконьєри завдали Криворіжжю майже 13 мільйонів гривень збитків.

Відносно браконьєрів відкрили кримінальне провадження за ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом.

Рибу передали підприємцю, з яким укладено договір про зберігання продукції.



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