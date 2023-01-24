Дорога риболовля: на Дніпропетровщині наловили риби на 13 мільйонів

Просто на березі Карачунівського водосховища рибоохоронний патруль виявив 1,7 тонни риби. Там знаходилось 4 дерев’яних човни, сітка, довжиною 170 метрів та 1692,3 кг риби. У сітках і ящиках були плітка, карась сріблястий, окунь, щука, сазан,. Цим уловом браконьєри завдали Криворіжжю майже 13 мільйонів гривень збитків.
Відносно браконьєрів відкрили кримінальне провадження за ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом.
Рибу передали підприємцю, з яким укладено договір про зберігання продукції.
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