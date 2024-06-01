Допоможіть знайти: у Дніпропетровській області зникла 47-річна жінка з вадами ходи та зору

Вчора, 31 травня, у період часу з 06.30 до 16.30 пішла з дому, з того часу її місцезнаходження невідоме.
Про це повідомляє Пошуково-рятувальний загін “Мілена” Дніпро у соцмережах.
При собі може мати пакет з капцями та білу шубу. Жінка погано орієнтується у просторі та потребує постійного нагляду і меддопомогу.
Якщо ви бачили Тетяну, будь ласка, зателефонуйте за номером: (068) 777-01-12 або 102.
Сьогодні ми писали про те, що над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожий БпЛА розвідник.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі та області сьогодні багато разів оголошували повітряну тривогу.
На Дніпропетровщині електромонтер отримав травми на роботі.
Сили ППО знищили розвідувальний БпЛА.
У Дніпрі на вулиці Карагандинській сталася трагедія.