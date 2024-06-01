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  • Допоможіть знайти: у Дніпропетровській області зникла 47-річна жінка з вадами ходи та зору

Допоможіть знайти: у Дніпропетровській області зникла 47-річна жінка з вадами ходи та зору

Сьогодні 18:15
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У місті Кам'янське Дніпропетровської області безвісти зникла 47-річна жінка.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпропетровській області зникла 47-річна жінка з вадами ходи та зору

Вчора, 31 травня, у період часу з 06.30 до 16.30 пішла з дому, з того часу її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє Пошуково-рятувальний загін “Мілена” Дніпро у соцмережах.

  • Прикмети: зріст 156 см, худорлявої статури, темно-русяве коротке волосся.
  • Була одягнена: бузкова вітровка, футболка персикового кольору, темно-сині джинси, світлі мокасини.
  • Особливі прикмети: шрам на лівій щоці, шрам на долоні, має вади ходи та зору.

При собі може мати пакет з капцями та білу шубу. Жінка погано орієнтується у просторі та потребує постійного нагляду і меддопомогу. 

Якщо ви бачили Тетяну, будь ласка, зателефонуйте за номером: (068) 777-01-12 або 102.

Сьогодні ми писали про те, що над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожий БпЛА розвідник.

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Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпропетровській області зникла 47-річна жінка з вадами ходи та зоруУкраїнська

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