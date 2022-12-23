Допоможіть знайти: у Дніпрі зник 87-річний чоловік

21 грудня у Дніпрі, у Таромському, зник 87-річний Анатолій Массалов. Близько 13:00 він пішов з дому.

Останній раз його бачили о 16:00 на залізничній станції “169 км”.

З того моменту місцезнаходження чоловіка невідоме. Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.

Прикмети: 175 сантиметрів зросту, міцна статура, коротке сиве волосся, сіро-блакитні очі. Був одягнений у ярко-зелену теплу спортивну лижну куртку під горло на овчині, синю в’язану шапку, сіро-чорні спортивні штани, короткі світло-коричневі чоботи-угі.

Особливі прикмети: зубні протези, рани на ногах. У чоловіка проблеми з пам’яттю.

Якщо ви бачили Анатолія Яковича або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером (068) 777-0-112 або на лінію “102”.

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