Допоможіть знайти: у Дніпрі зник 87-річний чоловік

Останній раз його бачили о 16:00 на залізничній станції “169 км”.
З того моменту місцезнаходження чоловіка невідоме. Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Прикмети: 175 сантиметрів зросту, міцна статура, коротке сиве волосся, сіро-блакитні очі. Був одягнений у ярко-зелену теплу спортивну лижну куртку під горло на овчині, синю в’язану шапку, сіро-чорні спортивні штани, короткі світло-коричневі чоботи-угі.
Особливі прикмети: зубні протези, рани на ногах. У чоловіка проблеми з пам’яттю.
Якщо ви бачили Анатолія Яковича або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером (068) 777-0-112 або на лінію “102”.
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