Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату

15 травня з пансіонату для людей похилого віку «Велике серце», який знаходиться на Криворізькому шосе, 21 пішла Любов Дяченко 1939 року народження.

Жінка не орієнтується і не розуміє де знаходиться.

Була одягнена в сірий светр, чорні штани, на голові блакитна шапка в’язана. На ногах білі кімнатні капці ляпки.

Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, прохання зателефонувати за номером +380990512637.

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