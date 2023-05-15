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Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату

Сьогодні 19:15
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15 травня з пансіонату для людей похилого віку «Велике серце», який знаходиться на Криворізькому шосе, 21 пішла Любов Дяченко  1939 року народження.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату

Жінка не орієнтується і не розуміє де знаходиться.
 
Була одягнена в сірий светр, чорні штани, на голові блакитна шапка в’язана. На ногах білі кімнатні капці ляпки.
 
Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, прохання зателефонувати за номером +380990512637.

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Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонатуУкраїнська Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонатуРусский

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