Допоможіть знайти: у Дніпрі на ж/м Тополя викрали мотоцикл

Про це повідомляє “Інформатор”.
За цим фактом правоохоронці відкрили справу за статтею 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).
Тривають слідчі дії.
Крім того, поліція просить всіх, у кого є будь-яка інформація про викрадений мотоцикл, повідомити її за номерами: (095)100-08-50 або 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 44-річний чоловік напав на знайомого з кухонним ножем.
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