Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 15-річну Бєкаєву Євгенію

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
8 червня дівчина пішла з місця мешкання в Чечелівському районі міста та наразі її місцеперебування невідоме, – йдеться у дописі правоохоронців.
Особисті прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся руде з чорним, сіро-зелені очі.
Була одягнена у бежеву кофту, чорні штани та сірі кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування дівчини, повідомте за телефонами (056) 744-42-02, (098) 487 1790 або 102.
Сьогодні ми писали про те, що у місті Покров Нікопольського району сталася пожежа.
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