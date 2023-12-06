Допоможіть упізнати: у Дніпрі на Яворницького виявили тіло жінки

Потрібна ваша допомога!

24 листопада у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького біля будинку №115 виявили тіло літньої жінки. Особу померлої досі не встановили, тому поліція просить допомоги у містян.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: на вигляд 60-70 років, зріст 158 сантиметрів, середня тілобудова, сиве волосся.

Особливі прикмети: на нижній щелепі відсутні всі зуби, має шрам після операції з видалення апендициту.

Була одягнена: синя куртка, зелене плаття, чорні штани, чорні туфлі.

Якщо ви знаєте цю жінку чи вам відома будь-яка інформація про неї, повідомте про це в поліцію за номерами: (063) 652-11-16, (063) 701-35-61.

Важлива будь-яка інформація!

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в річці виявили потопельника: коментар поліції.

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