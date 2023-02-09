Допомагали ухилянтам: поліція затримала жителя Дніпра

За допомогою спільників 43-річний дніпрянин оформлював військовозобов’язаним чоловікам документи волонтера у державній підсистемі «Шлях», аби ті могли безперешкодно виїхати з України.

Чоловікам, які скористалися його послугами, він казав, що займатися волонтерством не потрібно, як і повертатися у зазначений законом термін.

Коштували підроблені документи волонтера 2 тисячі доларів. Під час обшуків у «бізнесмена» вилучили гроші, які він отримав як плату за підготовку документів.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Крім того, до суду чоловіка збираються тримати під вартою.

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