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Допомагала донька-школярка: у Кривому Розі працював сімейний нарко-бізнес

Сьогодні 15:36
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У Кривому Розі "накрили" сімейний нарко-бізнес.

Новости Днепра про Допомагала донька-школярка: у Кривому Розі працював сімейний нарко-бізнес

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції. 

У Кривому Розі 40-річний чоловік розпочав нарко-бізнес та продавав метадон. Разом із своєю співмешканкою та її неповнолітньою донькою, вони виготовляли, фасували та збували наркотичні речовини. Віддавали товар покупцям за допомогою “закладок”.

Щомісячно вони збували приблизно півкілограма наркотиків на суму в півмільйона гривень. 

28 березня поліцейські провели 7 обшуків в помешканнях учасників схеми та їх автомобілях. Усього вилучили понад 340 грамів метадону на суму близько 500 тисяч гривень, а також телефони, банківські картки та інші речдоки.

Новости Днепра про Допомагала донька-школярка: у Кривому Розі працював сімейний нарко-бізнес

40-річного організатора схеми затримали та повідомили про підозру за незаконне виготовлення та збут наркотичних речовин. Днями відбудеться суд, де представники правоохоронних органів оберуть для чоловіка запобіжний захід.

Наразі фахівці проводять експертизи, за результатами яких учасниках схеми оголосять про підозру. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Криворізька східна окружна прокуратура.

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Новости Днепра про Допомагала донька-школярка: у Кривому Розі працював сімейний нарко-бізнесУкраїнська Новости Днепра про Допомагала донька-школярка: у Кривому Розі працював сімейний нарко-бізнесРусский

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