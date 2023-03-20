Донька залишилася без батька: у Бахмуті загинув 45-річний поліцейський із Дніпропетровщини

Вічна пам'ять!

19 березня під час ведення бойових дій у Бахмуті загинув сержант поліції із Дніпропетровщинии Олександр Дерев`янко. Йому було 45 років.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Олександр служив у Збройних силах України та брав участь в антитерористичній операції. 2015 року він вступив у лави поліції, став бійцем батальйону патрульної служби «Дніпро-1».

Відтоді, кожен рік, кожен день служби в лавах поліції він боровся за незалежність своєї Батьківщини. Сержант поліції вважав справою честі захищати Україну та боронити її від російських окупантів. Загибель Олександра Дерев’янка – непоправна втрата для всіх нас. Ми пам’ятатимемо про нього, як про самовідданого та хороброго воїна, надійного товариша, добру та мужню людину, – йдеться у повідомленні.

У захисника залишилися батьки, родина та 10-річна донька.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам‘ять!

Читайте також:

Українська

Автор: