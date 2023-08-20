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Донька мера Дніпра підкорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Сьогодні 14:02
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Висота цієї вершини становить 3967 метрів.

Новости Днепра про Донька мера Дніпра підкорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Донька мера Дніпра Бориса Філатова Катерина Філатова нещодавно підкорила вершину Айгер в Альпах.

Про це вона розповіла в своєму Instagram.

Поки ви спали, ми з Валентином Сипавіним (український альпініст, – авт.) підкорили класичну вершину Бернських Альп – легендарний Айгер, – написала вона.

Катерина додала, що висота гори становить 3967 метрів.

Новости Днепра про Донька мера Дніпра підкорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Також дівчина показала своє спорядження.

Барбі-альпіністка, – підписала вона фото.

Новости Днепра про Донька мера Дніпра підкорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Філатова підкорила Еверест.

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