Донька мера Дніпра підкорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Донька мера Дніпра Бориса Філатова Катерина Філатова нещодавно підкорила вершину Айгер в Альпах.
Про це вона розповіла в своєму Instagram.
Поки ви спали, ми з Валентином Сипавіним (український альпініст, – авт.) підкорили класичну вершину Бернських Альп – легендарний Айгер, – написала вона.
Катерина додала, що висота гори становить 3967 метрів.
Також дівчина показала своє спорядження.
Барбі-альпіністка, – підписала вона фото.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Філатова підкорила Еверест.
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