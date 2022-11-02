«Дома-клоповники»: звідки вони взялися на вулицях Дніпра і де знаходяться

У Дніпрі деякі мешканці багатоповерхових будинків прибудовують собі додаткові входи – виходи з квартири та «додають» незаконні квадратні метри у вигляді «цар-балконів», як їх прозвали у народі. Бажання мати додатковий метраж до кімнати або ще один вихід у людей завжди. Особливо сильно у мешканців Дніпра воно виявилося у середині минулого століття, коли більшість жили у комунальних квартирах.

Після закінчення Другої світової війни у ​​місто почали повертатися люди з евакуації та величезною проблемою було житлове питання. Під комунальні квартири було віддано всі вцілілі будинки у місті. Зі старих прибуткових будинків робили комунальні квартири. Людей було багато, а житлоплощі – мало, тому кожному діставалася маленька кімнатка в такому будинку. Якщо кімната була великою – в неї могли поселити одразу дві родини. Бувало, що стіною в комунальній квартирі була повішена посеред кімнати фіранка.

Щоб створити хоча б відчуття “свого кута” багато хто прилаштовував до кімнати окремий вхід.

Особливо багато комунальних будинків було на центральних вулицях міста. Досі на вулицях Бородінській, Троїцькій, Грушевській, Виборзькій, Виконкомівській можна побачити такі будинки.

Виглядав прибудований окремий вхід дуже незвично: маленький тамбур біля основної стіни і залізні сходи, що спускаються від нього, з такими собі перилами.

«У моєї бабусі з дідусем була невелика кімната у такому будинку на три сім’ї. Квартирою це було важко назвати. Піднімаючись сходами одразу потрапляли до приміщення, що служило одночасно кухнею та кімнатою. Там стояла плита, був умивальник, диван. Всі зручності були на вулиці, а ванни не було. Митися ходили до лазні. Така прибудова служила верандою, там стояв невеликий стіл, де всі їли», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Наталія Олешкіна.

Часто такі «тамбури» були поруч чи один на одному. Через прибудови змінювався зовнішній вигляд будинком і часто вони виглядали безглуздо. У народі такі комунальні будівлі прозвали «клопвниками».

«Називали «клоповниками» та «шпаківнями», по-різному називали. І скандалили сусіди між собою, а часом до мордобою доходило… але коли в когось траплялося горе, то сусіди приходили на допомогу. І на свята, і на поминки сиділи за одним столом. Знаю не з чуток. До 10 років ріс у такому дворику, у комуналці із спільним дерев’яним балконом», згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Олег Кухарків.

З появою нових житлових масивів у Дніпрі люди стали отримувати окремі квартири та виїжджати з комуналок, частину старовинних будинків було знесено і на їхньому місці збудовано нові будівлі.

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