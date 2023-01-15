Доля 40 людей ще не відома: зросла кількість загиблих, рятувальна операція на місці прильоту у Дніпрі триває

Станом на ранок 15 січня відомо про 18 загиблих внаслідок влучання ракети в житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
73 людини отримали поранення, понад 40 з них наразі в лікарнях, четверо у реанімації – їх стан важкий.
Рятувальна операція продовжується досі. Доля ще 40 людей, які могли бути в будинку в момент вибуху – невідома. Їх шукають під завалами.
За попереднімипідрахунками, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку.
Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв.
Нагадаємо, 14 січня російська ракета влучила в житловий будинок на Перемозі у Дніпрі. Повністю зруйнований один із під’їздів.
Читайте також:
Автор:
Кількість загиблих зросла.
У Дніпрі продовжують рятувальну операцію на місці влучання ракети на…
У Дніпрі продовжується рятувальна операція на місці прильоту російської ракети.
Голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан оголосив грошову винагороду за…