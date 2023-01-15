Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Доля 40 людей ще не відома: зросла кількість загиблих, рятувальна операція на місці прильоту у Дніпрі триває

Доля 40 людей ще не відома: зросла кількість загиблих, рятувальна операція на місці прильоту у Дніпрі триває

Сьогодні 07:53
просмотров

Рятувальна операція на місці трагедії продовжується.
Новости Днепра про Доля 40 людей ще не відома: зросла кількість загиблих, рятувальна операція на місці прильоту у Дніпрі триває

 

Станом на ранок 15 січня відомо про 18 загиблих внаслідок влучання ракети в житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

73 людини отримали поранення, понад 40 з них наразі в лікарнях, четверо у реанімації – їх стан важкий. 

Рятувальна операція продовжується досі. Доля ще 40 людей, які могли бути в будинку в момент вибуху – невідома. Їх шукають під завалами. 

За попереднімипідрахунками, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку.

Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв.

Нагадаємо, 14 січня російська ракета влучила в житловий будинок на Перемозі у Дніпрі. Повністю зруйнований один із під’їздів. 

Читайте також:

Новости Днепра про Доля 40 людей ще не відома: зросла кількість загиблих, рятувальна операція на місці прильоту у Дніпрі триваєУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Дніпрі зросла
    Новини Дніпра
    Вчора 22:10
    Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Дніпрі зросла

    Кількість загиблих зросла.

    Ракетна атака на Дніпро: що відбувається біля зруйнованої багатоповерхівки
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Ракетна атака на Дніпро: що відбувається біля зруйнованої багатоповерхівки

    У Дніпрі продовжують рятувальну операцію на місці влучання ракети на…

    Рятувальна операція в Дніпрі триває: є загроза обвалу плит зруйнованого ракетою будинку
    Новини Дніпра
    Вчора 20:21
    Рятувальна операція в Дніпрі триває: є загроза обвалу плит зруйнованого ракетою будинку

    У Дніпрі продовжується рятувальна операція на місці прильоту російської ракети.

    Корбан оголосив грошову нагороду за дані льотчика, який здійснив ракетний удар по Дніпру
    Новини Дніпра
    Вчора 20:12
    Корбан оголосив грошову нагороду за дані льотчика, який здійснив ракетний удар по Дніпру

    Голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан оголосив грошову винагороду за…

    Наверх