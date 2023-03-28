Додаткові рейси на Великдень: з’явився розклад поїздів із Дніпра та Кривого Рогу

В "УЗ" опублікували розклад додаткових потягів на Великдень.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Додаткові поїзди курсуватимуть на Великдень та травневі свята. Нові потяги будуть їхати також з Дніпра та Кривого Рогу.

Загалом, додаткові потяги сполучать великі українські міста з Києвом, а саме:

До Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.

До Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40

До Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.

та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57. До Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.

та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00. До Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.

До Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки вже доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

Зазначимо, цьогоріч Великдень святкуватимуть 16 квітня, але традиційного вихідного в понеділок не буде, бо воєнний стан.

Нагадаємо, раніше на вокзалі в Дніпрі з’явилися поїлки для тварин та зарядні станції, де можна безкоштовно зарядити телефон. В “УЗ” назвали ТОП дивних речей, які забувають пасажири в потягах.

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