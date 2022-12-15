Додали поверхів і перефарбували «охоронців»: як раніше виглядав «Будинок із жабами» у Дніпрі (ФОТО)

Майже кожен старовинний будинок у Дніпрі має свою історію і окремо – легенди, що з'явилися вже після того, як дім «прожив» не один десяток років. Одна з найзагадковіших будівель міста знаходиться у Нагірному районі Дніпра. У народі його називають «Будинок із жабами». Будівлю було реконструйовано, але деякі його первісні «риси» збереглися.

Особняк збудований у 1912 році. Його власник Еміль Вюрглер був засновником промислових фірм і вважався одним із найбагатших людей міста.

Зведений будинок на той час виглядав дуже незвично – з гострими вежами на даху та круглими сходами, але головне, що дивувало тодішніх жителів Дніпра – велика кількість фігурок жаб. Жаби були на огорожі, фонтані біля входу до будинку і навіть у самому будинку.

Подейкували, що ці жаби допомагали Вюрглеру в його чаклунських ритуалах. Ніхто не знав як чим займається господар будинку, тому всі вважали, що своє багатство він заробив за допомогою магії, а промисловцем називався просто так.

У будинку Вюрглера не було прислуги, він рідко когось приймав у гостях, а ті, кому вдалося потрапити в середину, стверджували, що бачили на книжкових полицях промисловця велику кількість книг з незрозумілими символами на корінцях.

Згідно з легендами, одного разу злодії вирішили пограбувати дім і коли проникли всередину будівлі з усіх боків послухалося моторошне квакання, при тому, що жодної живої жаби в будинку грабіжники не бачили. Злякавшись, вони почали тікати, але коли перелазили через огорожу – сильно поранилися. Під час революції до багатого будинку намагалися потрапити кілька військових, але зайшовши всередину зникли безвісти. Сам Вюрглер у 1920 році виїхав із міста і більше його ніхто ніколи не бачив.

Ще одна легенда про жаби на огорожі свідчить, що на місці будинку Вюрглера було болото, яке згодом висохло. І в цьому болоті майбутній власник будівлі знайшов мішок із золотом. На честь «хранительок» багатства Вюрглер і «прикрасив» свій будинок жабами. Частину золота він сховав під однією в одній із жаб. У 1980-х роках ця легенда була настільки популярною, що жаби навіть на якийсь час зникли з огорожі будівлі. Подейкують, що їх обстежили у будівельному інституті та намагалися виявити всередині золото чи прикраси, але так нічого й не знайшли, а земноводних повернули на місце.

Те, що ми бачимо сьогодні під назвою «Будинок із жабами» – це реконструйована версія будинку Вюргера. Раніше центральна частина особняка займала два поверхи, а дахи прикрашали башти, «крила» будинку були одноповерховими. На початку 1930-х років до будинку надбудували кілька поверхів, а від колишнього задуму архітектора залишилася лише форма вікон, парадні сходи, ліпнина, а також жаби на огорожі. У дворі був фонтан, чашу якого прикрашала жаба з короною.

У середині 1930-х у будинку мешкав академік Писаржевський, під час Другої світової війни в особняку був облаштований військовий шпиталь, а після – лабораторія хіміко-технологічного інституту. З 1952 по 1978 роки у приміщенні був інститут чорної металургії, а потім – Придніпровський науковий центр та інститут транспортних систем та технологій.

Пізніше діти, які проживають на цій і сусідніх вулицях, своїм обов’язком вважали проходять повз жаби «привітати» їх кваканням, а найсміливіші намагалися залізти на паркан і сісти верхи на жабу. Однак, двірник, що працює у дворі, намагався цього не допускати і проганяв усіх цікавих.

Якийсь час доступ у двір, де особняк був вільним, але зараз він закритий і просто так туди не потрапити.

фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

Читайте також:

Українська Русский

Автор: