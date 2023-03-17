Історія зниклої ротонди в центрі Дніпра: були лавочки та чудовий вид на річку (ФОТО)

Під час Другої світової війни місто сильно постраждало від бомбардувань. Частину будинків навіть не відновлювали. Ті, які можна було відремонтувати вирішили відновити не в їхньому первозданному вигляді – з різними баштами, фронтонами та еркерами, а зробити так, щоб було зручно, дешево та відповідало повоєнному часу. Багато шедеврів архітектури Дніпра були понівечені таким чином. Одна з будівель, яка спочатку постраждала в ході бойових дій, а після – від ремонту – знаходиться на перехресті вулиці Пастера та центрального проспекту.
Старовинний прибутковий будинок у стилі модерн був збудований у 1912 році за проектом архітектора Самуїла Віленського. Фасад будівлі прикрашали еркери, а на розі даху була вежа зі шпилем. Та нині від задуму архітектора в будинку лишились лише стіни перших поверхів.
Це був прибутковий будинок купця Іванова. Будинок був триповерховий, на першому поверсі знаходили магазини. Відомо, що тут була мануфактурна крамниця. З огляду на те, що будівля знаходилася неподалік вокзалу, то від клієнтів, які бажали зняти квартири, відбою не було. Їх було стільки, що господар будинку 1913 року перепрофілював його в готель. Мешканці прибуткового будинку могли також користуватися вежею-альтанкою, тут були лавочки і нерідко постояльці проводили тут час, тому що звідси відкривався чудовий краєвид на місто та річку. Коли прибутковий будинок був перепрофільований в готель для багатих гостей, тут влаштовували обіди чи вечері.
Але будинок не пережив війни і 1943 року сгорів.
Після відновлення фасаду будівлі помітно змінився, зовнішній вигляд дому він був сильно спрощений – з фасаду зникли всі «прикраси». Також не стали відновлювати альтанку зі шпилем на даху, а натомість – додали будівлі ще один поверх. Після відновлення у будинок заселили працівників тресту «Південьсантехмонтаж», він перетворився на житловий будинок.
фото: блог Артема Костюка
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