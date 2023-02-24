Добрий знак: на Дніпропетровщині помітили зимову веселку (ФОТО)

У небі над Дніпропетровщиною помітили веселку.

У Покрові на Дніпропетровщині днями помітили веселку. Світлинами природного явища поділилися в спільноті на Facebook.

За словами місцевих мешканців, зимову веселку бачили в різних районах міста та в передмісті. Покровчани вважають, що це гарний знак.

Зимова веселка дійсно явище незвичне та нечасте. Побачити її можна тільки в ясний морозний день при високій вологості повітря. Влітку сонячні промені заломлюються під час дощу від водяних крапель, а взимку для цього потрібні кристали льоду.

Веселка у зимовий період має різні значення. За народними повір’ями, це знак, що все скоро налагодиться. Проте це природне явище вказує на те, що холод буде з нами ще довго. У північній частині Землі яскрава зимова веселка – знак багатства та приємних новин.

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