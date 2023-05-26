«Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілів

Продав три машини, які мав віддати ЗСУ.

Сам підсудний під час судового засідання свою провину визнав та щиро розкаявся у скоєному.

Також відомо, що підсудний вступив до лав ЗСУ.

Обвинувачений сплатить штраф у розмірі 204 тисячі гривень, а три автівки заберуть на потреби армії.

Суддя угоду затвердив.

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