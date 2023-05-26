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«Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілів

Сьогодні 19:15
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Продав три машини, які мав віддати ЗСУ.
Новости Днепра про «Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілів

Житель Дніпра увійшов у довіру до представників благодійного фонду «Добра справа» та переконав їх ввезти три автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу. Згодом він, нібито, мав передати їх (автомобілі марки Mitsubishi Pajero, Hyundai Galloper та Volkswagen Transporter) на потреби ЗСУ. Але згодом продав військовому, який перебував у Луцьку.

Сам підсудний під час судового засідання свою провину визнав та щиро розкаявся у скоєному.

Також відомо, що підсудний вступив до лав ЗСУ.

Обвинувачений сплатить штраф у розмірі 204 тисячі гривень, а три автівки заберуть на потреби армії.

Суддя угоду затвердив.

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Новости Днепра про «Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілівУкраїнська Новости Днепра про «Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілівРусский

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