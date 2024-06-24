Добірка найбюджетніших басейнів Дніпра: де можна поплавати на лівому та правому березі і скільки це коштує

У Дніпрі не так багато басейнів просто неба бюджетної категорії, де можна не стільки відпочивати біля води в спекотний день, скільки займатися плаванням.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найбюджетніших басейнів Дніпра просто неба, де є роздільні доріжки та велика глибина.

Що потрібно мати при собі

При відвідуванні будь-якого басейну з добірки при собі необхідно мати медичну довідку від сімейного лікаря, шапочку для плавання, рушник, взуття для басейну, засоби гігієни для того, щоб після заняття прийняти душ.

Басейн ДІІТу

Басейн, розташований у «студентському місті» університету науки і технологій, а по старому ДІІТу працює з 6:30 ранку до 21:00 вечора. Година занять у ньому коштуватиме 150 грн – для дітей та дорослих ціна однакова. Для тих, хто хоче плавати довше, є денний «абонемент» на 4 години за 400 грн. За ці гроші відвідувачу видадуть ще й лежак, щоб він міг відпочивати у перервах між запливами. Вода у басейні +26 градусів тепла.

У басейні 4 доріжки по 25 м кожна. Глибина від 1,7 до 3-х метрів.

Також у басейні регулярно проводяться тренування з аквааеробіки.

Басейн Фінансової Академії

Відкритий басейн Фінансової Академії знаходиться на лівому березі Дніпра, що на вулиці Аржанова, 12. Він працює з 7 ранку до 21 вечора. Вартість години плавання – 150 грн.

Вартість тренування з аквааеробіки – 250 грн за годину. Максимальна глибина басейну – 1,8 метра. Для плавців доступні 6 доріжок до 25 метрів завдовжки. Температура води тут становить стандартні +26 градусів, але теплий літній день може прогрітися сильніше і дійти майже до +30 градусів.

При басейні є медичний кабінет, тому довідку можна отримати прямо на місці.

Басейн Медичного університету

Басейн Медуніверситету знаходиться на території навчального закладу, неподалік Севастопольського парку. Він також вважається одним із найбюджетніших басейнів Дніпра. Година плавання тут коштуватиме майже 100 грн.

Температура води тут прогрівається до +28 град. У басейні – 4 доріжки по 25 м кожна. Глибина біля одного борту близько метра, у протилежного – майже 2 метри. Працює басейн у будні з 6 ранку до 21:00. У вихідні з 11:00 до 21:00.

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