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До жителя Кам’янського, який закликав бити ракетами по СБУ та МВС, навідалися силовики

Сьогодні 15:49
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Мешканець Кам'янського закликав пускати ракети по правоохоронцям.

Новости Днепра про До жителя Кам'янського, який закликав бити ракетами по СБУ та МВС, навідалися силовики

Про це повідомили в обласному управлінні СБУ. 

Днями в соцмережах з’явилася інформація про чоловіка, який закликав росіян бити ракетами по адмінбудівлям правоохоронців на Дніпропетровщині. Це сталося після зухвалого удару по головній будівлі СБУ у Дніпрі, коли одна із ракет зруйнувала стіну споруди в центрі міста, а інша влучила в житловий будинок. 

Як повідомили в СБУ, на своїй Instagram-сторінці мешканець Кам’янського схвалив удар по адмінбудівлі у Дніпрі. Згодом він записав друге відеозвернення, де підтвердив своє авторство в дописі та закликав продовжити ракетні обстріли споруд, де працюють правоохоронці. 

Новости Днепра про До жителя Кам'янського, який закликав бити ракетами по СБУ та МВС, навідалися силовики

Силовики відстежили місцезнаходження ворожого агітатора та прийшли до нього з обшуками. Під час проведення слідчих дій у кам’янчанина вилучили телефон, на який він записував свої відео.

Наразі в рамках кримінального провадження проросійському агітатору повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
 
Відтепер чоловік під вартою. Його подальшу долю вирішуватиме суд. 
 

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