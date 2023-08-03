До жителя Кам’янського, який закликав бити ракетами по СБУ та МВС, навідалися силовики

Про це повідомили в обласному управлінні СБУ.
Днями в соцмережах з’явилася інформація про чоловіка, який закликав росіян бити ракетами по адмінбудівлям правоохоронців на Дніпропетровщині. Це сталося після зухвалого удару по головній будівлі СБУ у Дніпрі, коли одна із ракет зруйнувала стіну споруди в центрі міста, а інша влучила в житловий будинок.
Як повідомили в СБУ, на своїй Instagram-сторінці мешканець Кам’янського схвалив удар по адмінбудівлі у Дніпрі. Згодом він записав друге відеозвернення, де підтвердив своє авторство в дописі та закликав продовжити ракетні обстріли споруд, де працюють правоохоронці.
Силовики відстежили місцезнаходження ворожого агітатора та прийшли до нього з обшуками. Під час проведення слідчих дій у кам’янчанина вилучили телефон, на який він записував свої відео.
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