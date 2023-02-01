До Землі вперше за 50 000 років наблизиться “зелена комета”: де дивитися

Сьогодні можна побачити унікальну зелену комету.

За словами науковців, комета ZTF наблизиться до нашої планети на відстань 42 мільйони кілометрів 1 лютого. Це становить приблизно третину відстані між Землею і Сонцем.

Зелена комета, яка востаннє проходила через внутрішню Сонячну систему близько 50 000 років тому, буде найяскравішою саме сьогодні.

Під час близького проходження комету можна побачити неозброєним оком, як слабке зелене світіння в темних місцях неба. Очікується, що вона залишатиметься видимою протягом цілого місяця.

Комету можна побачити в північній частині неба, але для цього треба чисте небо та бінокль чи телескоп. Або ж це можна зробити з дому, щоправда онлайн.

Проєкт “Віртуальний телескоп” організовує пряму трансляцію, яка розпочнеться о 23:00 за східним часом 1 лютого. Доступ до неї можна отримати на їхньому веб-сайті або на YouTube-каналі.

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